Perchè il Napoli non riempie la metà dello stadio Maradona?

Ultime notizie Napoli -In attesa dell’aumento della percentuale di capienza degli stadi, dal 50 al 75%, allo stadio Diego Armando Maradona è possibile prendere posto per circa 27mila spettatori. Nonostante, il rendimento del Napoli, con cinque vittorie consecutive, ieri sera erano presenti allo stadio circa 17mila spettatori (all'incirca il 63%). Dove ricercare i motivi? Ci sono diverse linee guida che portano a ricreare un quadro abbastanza definito. Da notare che nelle prime tre partite interne, la media spettatori è di poco meno di 20mila a partita (quinta in Serie A, ma il dato è falsato dalla capienza limitata al 50%).

Le scorie di Napoli-Verona: ebbene sì, c’è una parte di tifosi che, a distanza di mesi, è rimasta ancora scottata dall'incredibile epilogo dello scorso campionato. La sconfitta e la mancata Champions League, legata al silenzio stampa imposto dalla società, ha dato adito a teorie del complotto e ad un allontanamento dalla voglia di andare allo stadio.

La situazione economica: nulla quaestio, non si può pretendere in un periodo di pandemia un esborso da parte di chi, purtroppo, è stato colpito economicamente dalla crisi.

I problemi di afflusso allo stadio Maradona: nonostante la campagna vaccinale, il CoVid è ancora in circolazione. I più dubbiosi, vedendo le lunghe file ai tornelli per i controlli di biglietti e Green Pass, possono decidere di restare a casa

Il costo del biglietto: per vedere Napoli-Cagliari, avversario penultimo in classifica, il prezzo del tagliando andava dai 25 euro della curva ai 90 euro della Tribuna Posillipo. Il club ad inizio anno stila una divisione degli avversari in fasce, e ad ognuna corrisponde un certo elenco di prezzi. E visto il rendimento dell’avversario, 25 euro sono stati ritenuti evidentemente troppi.

L’assenza dei gruppi organizzati: gli ultras azzurri, sempre numerosi e presenti, non entrano allo stadio Maradona perchè in contrasto con le disposizioni relative alle misure di contenimento Covid e al regolamento d’uso dello stadio. Presenti in trasferta, assenti in casa. In attesa di una rivisitazione anche relativa alle salatissime multe in caso di mancato rispetto del distanziamento, dell’occupazione del posto assegnato e del mancato uso della mascherina.

La viabilità: arrivare allo stadio Maradona con i mezzi pubblici? Utopia. Trovare parcheggio senza incappare nei parcheggiatori abusivi e relativo pagamento? Utopia. Non è un punto forte della città di Napoli, ma non da oggi e non è strettamente legato a Napoli-Cagliari.