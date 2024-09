Perchè il Galatasaray pagherà 6mln a Osimhen (e il Napoli ha già messo una quota, anzi due)

Nella giornata di ieri, finalmente, è finita la telenovela legata a Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano si è trasferito ufficialmente in prestito in Turchia, al Galatasaray, fino al termine della stagione. La questione, tuttavia, è un'altra.

Nel comunicato ufficiale, il Galatasaray annuncia che "al calciatore verrà corrisposto un ingaggio stagionale netto pari a 6.000.000 di euro per la stagione 2024-2025". Quindi lo stipendio di Victor Osimhen, quello del rinnovo con il Napoli, a quanto ammonta?

Su questo discorso, la base si pone su due concetti:

il Napoli ha già pagato due stipendi: luglio ed agosto il Galatasaray pagherà i rimanenti dieci stipendi

Secondo questa logica, il Galatasaray corrisponderà a Victor Osimhen uno stipendio mensile di 600mila euro. Dunque il contratto del nigeriano con il Napoli ammonterebbe a 7,2 milioni di euro. Come base fissa, però. Perchè per arrivare agli 11 milioni di euro circa di cui si è parlato al momento della firma lo scorso anno, entrano in gioco due variabili:

pagamento dei diritti di immagine pagamento dei bonus

Non disponendo dei contratti cartacei, si può affermare che queste due variabili possano far aumentare a dismisura la cifra pagata dal Napoli. Sulla questione legata al trasferimento al Galatasaray, tuttavia, non si può escludere che esistano degli accordi legati a questi argomenti. Restano due certezze, anzi tre:

i due stipendi pagati dal Napoli a Victor Osimhen le dieci mensilità che pagherà il club turco con relativo valore il risparmio di questi sei milioni di euro netti da parte di De Laurentiis

?Calcio&Finanza aggiunge