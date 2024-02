"Passato da questo a questo". Osimhen mostra la flebo a cui si è sottoposto giorni fa | FOTO

Victor Osimhen in finale di Coppa d'Africa con la sua Nigeria. Grande gioia ieri per il centravanti del Napoli che ai rigori contro il Sudafrica ha strappato il pass per l'atto finale contro la Costa d'Avorio che ha superato la Repubblica dl Congo 1-0 nell'altra semifinale.

Coppa d'Africa, ansia Osimhen: l'attaccante mostra la flebo fatta

Dall'inferno al paradino per il bomber partenopeo che, alla vigilia del grande match di ieri, è stato in dubbio per un problema addominale. "Passato da questo due giorni fa a questo", scrive ora risollevato l'atleta mostrando prima la flebo a cui si è sottoposto per recuperare e poi l'esultanza in campo per il traguardo.

Immagini che fanno comunque preoccupare i tifosi del Napoli che temono in uno sforzo fatto dal giocatore per il senso di appartenza alla sua nazione e per l'occasione storica con possibili strasichi al suo rientro, ma in realtà - stando anche alle rassicurazione dei medici africani - dovrebbe essere tutto ok come ha anche dimostrato il campo.

"Complimenti enormi alla squadra, ancora una spinta per realizzare finalmente i nostri sogni! Dio è il migliore", aggiunge poi sempre via social il goleador.