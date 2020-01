Ounas da urlo in Coppa di Francia, stop di tacco e gol fantastico! [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Goal spaziale di Amin Ounas in Coppa di Francia. L'ex attaccante del Napoli, ceduto la scorsa estate, si è reso protagonista in Nizza-Lione di ieri sera con un goal fantastico. Ovvero stop di tacco e dribbling e bomba di sinistro da fuori area. Una rete arrivata all'88esimo e che ha fatto impazzire i tifosi di casa. Purtroppo però non è bastato ai fini del risultato: pochi minuti dopo, in pieno recupero, arriva l'1-2 degli ospiti. Clicca sul play in basso per vedere la perla.