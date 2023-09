Osimhen disegna il suo attaccante ideale: scelta a sorpresa per il controllo di palla!

Ultime notizie Napoli - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha costruito il suo giocatore ideale, nominando i giocatori di cui brama le abilità in diverse aree del gioco. Il 24enne è attualmente in Nigeria vista la pausa per le nazionali: lui ed i compagni di nazionale affronteranno Sao Tome e Principe.

L'attaccante ideale di Osimhen

I colleghi nigeriani di Football Fans Tribe hanno chiesto all'attaccante del Napoli di creare un calciatore ideale prendendo in prestito alcune abilità (colpo di testa, piede destro, piede sinistro e controllo di palla) da professionisti esistenti. Osimhen, senza esitare, ha scelto: