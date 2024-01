Calciomercato Napoli - Ora è ufficiale: Cyril Ngonge è del Napoli. Il neo attaccante azzurro ha salutato la piazza dell’Hellas Verona con un videoclip dove in sottofondo c’è il suo personalissimo messaggio: “Popolo gialloblu, volevo esprimermi tutti il mio amore. Grazie per il supporto che mi avete offerto e per il modo in cui mi avete accolto e trattato”.