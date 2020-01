Nasce il Prosecco della SSC Napoli! Nuova partnership tra De Laurentiis e Bottega Spa [FOTO]

Ultimissime Calcio Napoli - Prosecco della SSC Napoli. Il vino nordestino per eccellenza si abbina dunque al marchio del club partenopeo. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, è questa la nuovissima iniziativa del club di Aurelio De Laurentiis. .

Bottega Spa, l'azienda trevigiana produttrice di vini e grappe, ha già messo in vendita la bottiglia in questione, color blu pavone, il logo della squadra azzurra e l'inequivocabile «Forza Napoli sempre» sull'etichetta. L’iniziativa commerciale è il frutto di un accordo tra ADL e Sandro Bottega, l'altro l’imprenditore a capo dell’azienda di Godega Sant’Urbano. Sarà prodotto inizialmente in centomila bottiglie l’anno, le quali saranno vendute in tutta la Campania, nei club che riuniscono la tifoseria organizzata napoletana, nelle enoteche di tutta la penisola e sull’Amazon Brand Store SSCN.

Il quotidiano riporta anche le dichiarazioni di Bottega sulla partnership: "Il presidente De Laurentiis ha scelto la nostra azienda perché giudica il nostro Prosecco un vino di qualità e, non lo nascondo, per l’amicizia che ci lega da anni. Napoli, tra l’altro, ha una tradizione culinaria millenaria ed è nota in tutto il mondo, per cui dove si mangia bene si deve anche bere bene. Per questo Prosecco abbiamo anche creato un contenitore particolare, una bottiglia blu oltremare, che ne fa un prodotto da collezione. Stando ai primi risultati delle vendite - continua Bottega -, il Prosecco Doc SSC Napoli è stato molto ben accolto dal mercato e, a questo punto, non nascondiamo l’ambizione di poterlo vendere anche all’estero, dove i napoletani sono molti. Per me è oltretutto motivo di soddisfazione il fatto che Veneto e Campania vadano a braccetto, almeno per quel che riguarda il vino e lo sport".