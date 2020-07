Notizie Calcio Napoli - Napoli-Sassuolo 2-0, vi proponiamo di seguito la telecronaca di Carmine Martino in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. "Segna Hysaj, e questa è una notizia! Finalmente il primo gol in maglia azzurra", urla entusiasta il collega alla prima rete del match. "Il brasileiro Allan chiude l'incontro al 93esimo!", riferisce poi nel finale in occasione del raddoppio. Clicca sul play in basso.