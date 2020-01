Notizie Calcio Napoli - Non solo Kalidou Koulibaly, anche Faouzi Ghoulam suona la carica a distanza. Ai box anche per Napoli-Lazio di stasera, l'algerino ha postato due scatti significativi per il giorno dell'abbraccio.

Napoli-Lazio, la carica via social di Ghoulam

Ossia prima una foto di gruppo con gli azzurri, poi uno scatto dedicato con gli amici fraterni Koulibaly e Dries Mertens. "HugDay", scrive il giocatore con tanto di cuore azzurro ed emoticon della carica.