Non solo Kalidou Koulibaly, anche Faouzi Ghoulam suona la carica a distanza. Ai box anche per Napoli-Lazio di stasera, l'algerino ha postato due scatti significativi per il giorno dell'abbraccio. Ossia prima una foto di gruppo con gli azzurri, poi uno scatto dedicato con gli amici fraterni Koulibaly e Dries Mertens. "HugDay", scrive il giocatore con tanto di cuore azzurro ed emoticon della carica.