Alla scoperta della Cremonese di Rastelli: beffa playoff all'ultima giornata, rosa di esperienza e con due napoletani

Napoli-Cremonese. Terza amichevole stagionale per il Napoli nel ritiro di Dimaro. Dopo la sconfitta all'esordio stagionale nel derby campano per 1-2 con il Benevento, arriva la netta vittoria per 5-0 ai danni del Feralpisalò. Gli azzurri, domani, dovranno vedersela con la Cremonese, nell'ultima gara amichevole che si terrà in Trentino, prima poi delle sfide tra Europa e Stati Uniti con Liverpool, Marsiglia e Barcellona (due gara in tre giorni con i catalani).

Napoli-Cremonese: mercoledì 24 luglio, ore 17.30, Dimaro (Sky Sport Serie A)

Napoli - Cremonese

Cerchiamo di conoscere meglio il prossimo avversario della squadra allenata da Carlo Ancelotti. La Cremonese è una società calcistica italiana con sede nella città di Cremona. Attualmente milita nel campionato di Serie B. La società ha partecipato nella sua storia a 7 campionati di Serie A, l'ultimo risalente alla stagione 1995-1996. La passata stagione è finita con un 9° posto a 49 punti, soltanto a 1 punto dalll'ottavo posto che avrebbe significato i playoff per la Serie A. Il tecnico è una vecchia conoscenza della Serie A e della terra campana, si tratta di Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari nato a Torre del Greco. In rosa ci sono molti giocatori di esperienza che hanno militato in Serie A come: Emanuele Terranova, Antonio Caracciolo, il capitano Claiton e Danilo Soddimo. Due i napoletani in rosa: Antonio Piccolo e Mariano Arini

Napoli-Cremonese, i precedenti

Napoli e Cremonese si sono incontrate due volte e nel campionato di Serie B. Il campionato era il 1998/99, quando all'andata, in casa della squadra lombarda il match terminò 1-1, vittoria del Napoli invece all'ultima giornata di campionato di B per 2-1.

Cremonese, la rosa

Nicola Ravaglia

Michael Agazzi

Giacomo Volpe

Emanuele Terranova

Antonio Caracciolo

Claiton

Luca Ravanelli

Francesco Migliore

Francesco Renzetti

Vasile Mogos

Ivan Rondanini

Stefan Bajic

Michele Castagnetti

Francesco Deli

Mariano Arini

Danilo Soddimo

Reda Boultam

Antonio Piccolo

Mirko Carretta

Simone Palombi

Adriano Montalto

