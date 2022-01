"Nandez? Sarei felice di vederlo a Napoli". 110 giorni fa l'agente già svelava la sua speranza

Calciomercato Napoli - Il Napoli torna alla carica per Nahitan Nandez? Il centrocampista uruguaiano del Cagliari sembra indirizzato verso l'addio ai sardi durante la sessione di mercato di gennaio, e l'accostamento al Napoli è tornato in voga nelle ultime ore. L'interesse, tuttavia, non è cosa nuova, anzi.

Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, lo scorso ottobre intervenne in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). E sul suo assistito le dichiarazioni fecero molto rumore, e tornano prepotentemente d'attualità. Se poi Nandez e Napoli siano destinati ad incontrarsi, lo potrà dire solo il futuro.

Calciomercato Napoli, Nandez lascia Cagliari: l'annuncio

“Il Napoli si era fatto sentire per Nandez: la maglietta del Napoli pesa, Nahitan ha dimostrato al Boca Juniors le sue doti e anche la maglia xeneize pesa, ed i tifosi azzurri ed argentini se vedono che dai tutto ti supportano molto. Non tutti però sono in grado di sopportare la maglia azzurra o del Boca. Cagliari? Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola, Nandez è stato il calciatore più costoso della storia del Cagliari ma sappiamo la crisi che c’è stata. Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente. Gli ultimi colloqui col Napoli e con Giuntoli? Il ds Giuntoli è uno che lo cerca da sempre, ma non è tanto la voglia del ds bensì la questione economica. Giulini però ora ha capito la situazione, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento, speriamo nella direzione Napoli. Addio in prestito o a titolo definitivo? Penso lo venderà ad un prezzo più basso di quello richiesto, c’è una clausola da 36 milioni ma il presidente ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”.