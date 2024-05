Ultima partita col Milan per Stefano Pioli: ufficializzato l'addio nelle scorse ore, la squadra ha reso omaggio al tecnico stringendosi a cerchio attorno al mister con un applausio di ringraziamento per questi anni. Una sorpresa che ha emozionato il tecnico il cui futuri, stando le ultimissime indiscrezioni, non dovrebbe essere a Napoli: c'è pronto Antonio Conte per la panchina azzurra.