Infortunio Mertens, ecco la dinamica! Brutta caduta, Napoli in ansia: le sensazioni [VIDEO]

Aggiornamenti infortunio Mertens - Le nazionali continuano a portare problemi alla SSC Napoli. L'ultimissimo epsodio sfortunato riguarda Dries Mertens, uscito dolorante al 56esimo di Repubblica Ceca-Belgio a causa di un problema alla spalla.

Come si evince dall'episodio in questione, l'attaccante belga cade male dopo uno scontro di gioco contro un avversario. Lo staff medico non ha dubbi: va sostituito subito. Ora si attendono con ansia gli esami strumentali.

Le prime sensazioni non destano molte preoccupazioni, c'è chi ipotizza una leggera lussazione e chi riporta di forte contusione alla clavicola. Al momento nulla lascia presagire ad un lungo stop, si pianifica un piano riabilitativo sprint.

