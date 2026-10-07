Retroscena McTominay e la tecnica all'avanguardia di PFA: così è tornato a disposizione ad un solo mese dall'intervento

Finalmente una buona notizia in casa SSC Napoli, vittima anche in questa stagione di un inizio non semplice per i tanti infortuni subìti. Ma è di oggi la notizia del ritorno ad allenarsi in gruppo di Scott McTominay, il che vuol dire poter andare a contrasto coi compagni e fare un'intera seduto col resto della squadra. Senza troppe precauzioni. Scott si stava allenando sul campo (ma non in gruppo) già da qualche giorno ma è oggi arrivato il tanto atteso ok:

"Nella giornata odierna Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il calciatore azzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo".

McTominay: le tempistiche del suo recupero

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, insomma, Scott McTominay è da oggi pienamente a disposizione di Allegri e del suo staff - medico e tecnico - che potranno così valutarne day by day le condizioni e i miglioramenti nel recupero di una forma fisica ecellente. Ma andiamo a ricostruire le tempistiche del suo stop, che è stato fortunatamente meno lungo di alcune catastrofiche previsioni.

Allegri con McTominay

Il punto chiave è infatti ben evidente nel primissimo comunicato della SSC Napoli. Nella nota, infatti, il club aveva annunciato con precisione la tipologia di tecnica dell'intervento d'ablazione:

"In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali".

Si è parlato tanto nelle prime settimane di tempi lunghi e tanto si è detto dell'intervento, ma la realtà è che la tecnica utilizzata nell'intervento a McTominay è di quelle più avanzate per il trattamento della fibrillazione atriale: l’ablazione con campo pulsato (Pulsed Field Ablation, PFA).

Questa metodica innovativa rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle tecniche ablative tradizionali, offrendo una combinazione di elevata precisione e sicurezza. Ma, soprattutto, rapidità. Questa moderna tecnologia utilizza impulsi elettrici brevissimi e ad alta intensità per generare un fenomeno noto come elettroporazione. In termini pratici, questa tecnologia crea microscopici pori nella membrana delle cellule cardiache responsabili dell’aritmia, portandole a una morte selettiva. L’aspetto più significativo di questa tecnica è la capacità di preservare i tessuti circostanti, come l’esofago, i nervi frenici e le vene polmonari, annullando di fatto il rischio di complicanze gravi spesso associate ai metodi ablativi tradizionali.

Visite mediche per Scott McTominay

Ma uno dei principali vantaggi della PFA è rappresentato dalla rapidità e dalla precisione della procedura: la capacità di creare lesioni efficaci senza richiedere un contatto rigido tra il catetere e il tessuto trattato non solo accelera i tempi della procedura, ma migliora anche l’esperienza del paziente. A proposito della riduzione dei tempi procedurali, infatti, la procedura Pulse Field ablation (PFA) tende ad avere una durata più breve, riducendo il tempo durante la procedura, e quindi anche la degenza, un aspetto particolarmente vantaggioso per pazienti e sistemi sanitari. Inoltre, grazie alla riduzione del rischio di complicanze, questa metodica si pone come un'opzione altamente sicura per i pazienti.

Le tecniche avanzate infatti comportano tempi di recupero più brevi, consentendo ai pazienti di tornare alle loro attività in tempi più rapidi. Insomma, dall'intervento dell'8 settembre,

"Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti".

all'ok all'idoneità sportiva di oggi, 7 ottobre, è trascorso infatti solo un mese circa per riavere a disposizione Scott McTominay. Chiaro che non sia al top della forma e rientrerà pian piano. Ma adesso la speranza è di rivederlo (prima per uno spezzone di gara e poi per qualcosa in più) nel trittico Frosinone-Villarreal-Venezia.