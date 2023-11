Mazzarri-Napoli: il ruolo (cruciale) di Beppe Santoro

Calciomercato Napoli - Adesso è ufficiale, c'è il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Dopo il crollo della squadra partenopea sotto la gestione Rudi Garcia, sarà fondamentale l'approccio anche allo spogliatoio.

E in questo contesto, vi è un dirigente della SSC Napoli che potrebbe avere davvero un ruolo cruciale per rilanciare la squadra azzurra, sotto gli ordini di Walter Mazzarri. Un uomo che Mazzarri conosce benissimo. E che corrisponde a Beppe Santoro, tornato nella gestione Luciano Spalletti a lavorare come team manager della SSC Napoli due estati fa. Beppe Santoro lasciò nel 2013, proprio insieme a Walter Mazzarri, che seguì nelle avventure del tecnico toscano all'Inter e al Torino.

IL RUOLO DI SANTORO - Beppe Santoro è prima un amico, e poi un prossimo collaboratore di Walter Mazzarri. E la sua conoscenza profonda dell'ambiente Napoli, della società partenopea e dell'attuale spogliatoio azzurro può essere manna dal cielo per il nuovo allenatore. Il team manager, che ha vissuto il trionfo e la vittoria dello scudetto del Napoli di Spalletti, ha vissuto anche questi mesi difficili con Rudi Garcia e può quindi spiegare a Mazzarri cosa non ha funzionato, senza condizionamenti e con estrema oggettività. Conoscendo vizi e virtù di ogni angolo di Castel Volturno. Un ruolo da non sottovalutare, per rialzare la china e per indirizzare il lavoro del nuovo allenatore verso i binari giusti. Insomma, il famoso collante fra squadra e allenatore, che oggi potrebbe assumere un‘importanza da non sottovalutare.