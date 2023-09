"Serve velocità tra controllo e passaggio, se sei basso è facile farti chiudere gli spazi", la masterclass di Rudi Garcia

Ultime notizie Napoli - Simeone, Juan Jesus, Gollini, Gaetano, Zerbin, Idasiak, Natan, Zanoli. Poi i tanti Primavera aggregati, da Russo in poi. Infine ci sarebbe Demme, il cui futuro non sarà a tinte azzurre. Rudi Garcia, con il suo staff, durante la sosta per le nazionali può fare ben poco in casa Napoli. Di tattica si può accennare qualcosa soprattutto a Natan, ed in fase offensiva ben poco. Molto più facile andare a rivedere i concetti del francese ai tempi dell’Al-Nassr, concentrati in un video su The Coaches’ Voice, una piattaforma di contenuti che mette al centro gli allenatori – attraverso contenuti scritti e video – con le loro storie, filosofie e tattiche. C’è anche Rudi Garcia, in un filmato che lo vede guidare i suoi giocatori attraverso una serie di esercizi progettati per sviluppare la loro capacità di attaccare in ampiezza.

Posizionamento iniziale

Le linee guida di Garcia

La sessione vede Garcia guidare la squadra attraverso una serie di schemi offensivi progettati per creare opportunità di penetrazione e cross in ampiezza. Due frasi, le più interessanti, possono far cogliere l’importanza di tre concetti:

precisione (“Se qualcuno perde il controllo o commette un errore in un passaggio finale, perdiamo tutto il tempo per attaccare”) velocità di esecuzione (“Abbiamo bisogno di velocità tra il controllo e il passaggio, e un buon controllo e un buon passaggio”) giusto posizionamento (“Se sei troppo basso è facile per l'avversario scivolare e chiudere gli spazi”)

Si parte con i due terzini molto larghi, sulla linea delle due mezz’ali che si accentrano, il mediano sulla stessa linea dei due centrali difensivi, i due esterni offensivi vicini alla punta centrale.

Il centrocampista centrale si abbassa tra i due centrali difensivi

Il centrocampista centrale si abbassa tra i due centrali difensivi, i due terzini sono molto larghi

Nel momento in cui parte l’esercitazione, il giro palla da dietro porta il pallone su uno dei due esterni sulla fascia: in quel momento l’esterno attacca lo spazio tagliando verso la linea di fondo, pronto per esser servito.

L'esterno destro pronto ad attaccare la profondità verso la bandierina

L'esterno destro attacca la profondità verso la bandierina

Nel momento in cui dalla fascia parte il cross, l’area di rigore va riempita: come? Con i due attaccanti rimanenti, una mezz’ala ed il terzino opposto alla fascia da cui parte il cross.

I due attaccanti rimanenti attaccano l'area di rigore

Altri due giocatori restano al di fuori dell’area di rigore in modo da dare due ulteriori opzioni offensive.

L'esterno opposto ed una mezz'ala restano al di fuori dell’area di rigore

L'esterno opposto ed una mezz'ala restano al di fuori dell’area di rigore, parte 2

L’area di rigore riempita con i due attaccanti rimanenti, una mezz’ala ed il terzino opposto alla fascia da cui parte il cross.

L’area di rigore riempita con i due attaccanti rimanenti, una mezz’ala ed il terzino opposto alla fascia da cui parte il cross.

Il centrale difensivo in possesso può anche avanzare palla al piede prima di scaricare sul terzino, in modo da impegnare un avversario in più.

Il centrale difensivo in possesso può anche avanzare palla al piede prima di scaricare sul terzino

L’esterno opposto che riceve il cambio di gioco dovrebbe cercare di assumere una posizione alta in modo da poter ricevere e giocare dietro l'attaccante largo.

L’esterno opposto che riceve il cambio di gioco dovrebbe cercare di assumere una posizione alta in modo da poter ricevere e giocare dietro l'attaccante largo

L’esterno opposto che riceve il cambio di gioco dovrebbe cercare di assumere una posizione alta in modo da poter ricevere e giocare dietro l'attaccante largo

Inoltre, i compagni di squadra dovrebbero assumere una posizione di supporto per fornire opzioni all'attaccante largo quando si trovano di fronte a un difensore.

i compagni di squadra in posizione di supporto per fornire opzioni all'attaccante di fronte a un difensore

La finalizzazione? Si dovrebbe cercare, ovviamente di essere cinici prendendo buone decisioni nell’uno contro uno contro il portiere.

Il posizionamento offensivo in area di rigore

Nella panoramica offensiva, i passaggi devono essere effettuati sempre rapidamente e con una buona velocità della palla, poiché passaggi più lenti danno agli avversari più tempo per muoversi e mantenere un buon posizionamento difensivo.

Il posizionamento offensivo del centrale destro in avvio di azione

In attesa del rientro di tutti i nazionali nei prossimi giorni, è giusto rinfrescare la memoria su quelli che sono i concetti offensivi di Rudi Garcia, da trasporre sui calciatori azzurri.