Mariglianese, Felice Gaetano sul fratello: "Se piaceva alla Juve? Dimmi chi è che non vorrebbe uno come lui"

Notizie calcio Napoli - Felice Gaetano, centrocampista della Mariglianese, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Che si prova a vedere che tuo fratello gioca in B? “E' un'emozione indescrivibile, ma anche quando esordì in A fu bellissimo”.

C'è mai stata competizione tra voi? “Ci aiutiamo molto, io do consigli e lui e lui li dà a me. Siamo molto uniti”.

E’ vero che in passato ci furono interessamenti di grandi squadre europee per lui? “Sì, vero. C'era il Bayer Leverkusen e tante altre squadre italiane da ciò che ne sappia io. Juve? Chi è che non vorrebbe uno come mio fratello?”.