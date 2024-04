Manifesti anti-ADL dalle curve: "Zero programmazione, solo pagliacciate! Traditi dalla squadra per denaro" | FOTO

Manifesti contro Aurelio De Laurentiis in città in questi giorni.

Il messaggio è firmato Curva A e Curva B e attacca “l’ego smisurato” del presidente del Napoli che ha smontato una macchina perfetta dopo la conquista di uno storico scudetto. “Nessuna programmazione, solo buffonate! Il Napoli è tuo e si sa, ma non dimanticare che rappresenta una città che con tutti i suoi problemi ha sempre avuto dignità e on sarà certo uno scudetto che ci hai strappato tu dal petto a renderci silenti se poi manchi di rispetto!”, si legge nel testo. Ma non è tutto. 'Tregua’ terminata dunque tra il tifo organizzato e la proprietà della SSC Napoli, durata quasi un anno.