Maglie SSC Napoli le più care tra i top club europei: prezzi e dettagli

Calcio Napoli - Dal momento del lancio ufficiale sul mercato delle nuove divise da gioco della SSC Napoli, la notizia che ha subito fatto infuriare i tifosi è quella relativa al prezzo di vendita della maglia. Il costo, infatti, è pari a 125 €, decisamente più alto rispetto al passato (sia con Kappa che con Macron). A riaccendere questi veleni l'indiscrezione lanciata questa mattina da FootyHeadlines e smentita dal club secondo la quale il kit sarebbe prodotto nella stessa fabbrica in cui venivano prodotte quelle targate Kappa. Può essere interessante, per avere un quadro della situazione delineato, andare ad approfondire ed a scoprire i costi delle maglie delle principali squadre europee.

Maglie SSC Napoli, sono davvero le più care?

Andiamo per questo motivo a scoprire insieme quanto costano le maglie da vendere ai tifosi dei club più blasonati e tifati (i prezzi sono quelli degli store ufficiale), partendo dall'Italia ed allargandoci poi a tutto il continente europeo.

Inter 89,99 €

Juventus 90 €

Roma 90 €

Milan 90 €

PSG 89,99 €

Olympique Marsiglia 90 €

Real Madrid 90 €

FC Barcelona 89,99 €

Atletico Madrid 89,95 €

Bayern Monaco 89,95 €

Borussia Dortmund 84,99 €

Manchester United 90 €

Manchester City 90 €

Chelsea 89,99 €

Arsenal 79,00 €

Liverpool 89,99 €

Insomma, la situazione che va a delinearsi è netta: le maglie del Napoli sono nettamente le più care, almeno per quanto riguarda i prezzi di base. Per trovare prezzi simili bisogna approcciarsi alle maglie "autentiche", vale a dire uguali in tutto e per tutto a quelle che indossano i calciatori in campo (e che, per i club prima citati, per costi oscillano tra i 120 ed i 140 €).