Maglia rossa Napoli criticata, ma la storia dice altro...

La maglia rossa sfoggiata dal Napoli ieri sera a Leicester ha fatto storcere il naso a qualche tifoso partenopeo. C'è chi infatti ha criticato la scelta che sta alla base di questa terza maglietta del Napoli, ovvero il colore rosso. In molti però dimenticano come la maglia rossa per il Napoli nelle gare in trasferta sia ormai una consuetudine. In tantissime stagioni è capitato che la società scegliesse questo colore per la terza o seconda maglia. Sin dagli anni 60 con le prime apparizioni (la prima contro la Spal) passando poi per l'epoca di Maradona fino al ritorno in Serie A dell'era De Laurentiis con la Diadora.