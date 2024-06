Lukaku x Conte, la collaborazione per rilanciare il Napoli. Dargli palla? Non perderla mai

Calciomercato Napoli - L’allenatore ideale? Antonio Conte. Ed il sorriso di Romelu Lukaku come se fosse un indizio di mercato su cui potersi basare. Al netto di un contratto che, seppur in prestito, ha visto la Roma sborsare 7 milioni netti e quasi 9 lordi (con il Chelsea che si occupava dei restanti fino ad arrivare ai 19,5mln netti). Cifre inferiori a quelle che il Napoli ha accordato a Victor Osimhen, ma comunque nettamente oltre il tetto ingaggi che vede i 3,2 milioni di euro di Matteo Politano quale stipendio più alto nella rosa.

I numeri di Lukaku

Detto ciò, com’è andata la stagione di Romelu Lukaku? I dati di FBref e Opta ci aiutano con il percentile, ovvero una soglia che indica quanti sono i giocatori migliori o peggiori rispetto al giocatore preso in esame. Un giocatore che si trova al 99 percentile per un dato indice ha solo l'1 percentile di giocatori migliori di lui in quel dato indice, in pratica per quell'indice è uno dei migliori.

Ad esempio Lukaku è nell’85 percentile per passaggi che spostano il pallone verso la linea di porta avversaria ad almeno 10 metri dal suo punto più lontano negli ultimi sei passaggi, o qualsiasi passaggio completato nell'area di rigore. Un bersaglio per i compagni, che per una media di 7,8 passaggio ogni 90 minuti hanno cercato i piedi del belga.

Discreto il numero dei passaggi, tra il 42 ed il 44 percentile per passaggi tentati (20,85), completati (14,64) e percentuale (70,2%); un’ancora con la palla tra i piedi, valido per mettere in ritmo i compagni: 80 percentile per perdita di controllo palla (meno di 2 volte ogni 90 minuti) e 71 percentile per perdita di possesso palla (1,18 ogni 90 minuti). Per una squadra che da anni preferisce partire palla al piede e dal basso, affidarsi ad una calamita di palloni come Lukaku potrebbe rivelarsi un’arma molto interessante da sfruttare. E le stagioni migliori della carriera Lukaku le ha avute proprio con Antonio Conte: 64 gol in 95 partite, una media di 0,67 in due stagioni. Il miglior rendimento della carriera, insomma.

I giocatori 'simili' a Lukaku

Fa sorridere, in ultima analisi, la lista dei giocatori più simili a Lukaku nei 365 giorni appena passati, almeno nel loro profilo statistico con le differenze più sottili nei percentili: ci sono Rasmus Hojlund del Manchester United, Thijs Dallinga del Tolosa, un altro accostato al Napoli come Jorgen Strand Larsen del Celta Vigo, ma anche Dusan Vlahovic della Juventus ed un altro calciatore azzurro, quel Walid Cheddira che ha assaggiato la Serie A al Frosinone.