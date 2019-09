Hirving Lozano ha dato spettacolo nel corso della gara tra Napoli e Sampdoria giocatasi questo pomeriggio allo stadio San Paolo. L'attaccante messicano soprattutto nel primo tempo ha dato filo da torcere alla difesa dei doriani, scatenandosi in ripartenze mortifere. In una di queste l'ex Psv ha stoppato al volo un pallone proveniente da oltre 30 metri d'altezza. Clicca su play per guardare il video: