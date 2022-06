Lo sceicco Al Thani a Capri: weekend di relax, ma i tifosi sognano | FOTO

Calciomercato Napoli - Tanti calciatori e vip sono sbarcati nell'isola di Capri in queste settimane. Ma c'è stato un profilo in particolare che, seppur poco noto in Italia, ha attirato parecchio le attenzioni dei napoletani. Si tratta dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani che ha spesso fatto sognare la tifoseria azzurra con commenti proprio sulla squadra azzurra. Inutile negare che molti, sconcenti della gestione virtuosa ma non vincente di ADL, sogna l'arrivo di un nuovo faraonico proprietario.

Lo sceicco Al Thani sbarca a Capri

Ecco intanto quanto si legge su Il Mattino oggi in edicola: