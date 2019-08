Le 10 cose che non sapevi di Leonardo Campana: il rampollo della famiglia più ricca dell'Ecuador, capocannoniere del Sub-20

Ultimissime calcio Napoli - Focus calciomercato Napoli sulla new entry in casa azzurra, Leonardo Campana. Il talento dell'Ecuador sarebbe vicino al club partenopeo per 5 milioni di euro

Napoli calciomercato, chi è Leonardo Campana

1 - Giocatore del Barcelona, la squadra più importante del paese, è panchinaro è quest'anno ha debuttato in prima squadra ma non ha ottenuto un posto stabile nella rosa.

2 - E' il pronipote dell'uomo che è stato il più ricco dell'Ecuador, Luis Noboa Naranjo, industriale sull'esportazione di banane in tutto il paese e all'estero, morto 30 anni fa.

3 - E' il nipote di una delle principali imprenditrici ecuadoregni Isabel Noboa (Gruppo Nobis).

4 - E' anche nipote di Isidro Romero che è stato un presidente di successo del Barcelona, che ha fatto costruire lo stadio della squadra, attualmente il più grande del paese.

5 - Suo padre, Pablo Campana, è stato un tennista, e fino a poco fa Ministro della produzione del Governo Nazionale.

6 - Nel 2019 è stato capocannoniere del torneo Sudamericano Under 20

7 - Nel 2016 mette a segno 15 gol in 16 partite nelle giovanili del Barcelona

8 - Nel 2017 passa all'Under 18 dove in 19 presenze sigla ben 20 reti

9 - Il 3 marzo 2019 debutta in prima squadra contro l'Endependiente del Valle

10 - Il 21 aprile arriva il suo primo gol en Primera Categoria contro il Delfin SC