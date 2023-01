Quanto conta la sconfitta rimediata dal Napoli ieri sera contro l’Inter? Francamente poco, dal punto di vista della classifica. Un po’ di più mentalmente, perchè non è stato il Napoli che ci si aspettava - Spalletti in primis, dietro di lui tutti i tifosi. Servirà reagire, è chiaro, eppure dall’1-0 di San Siro sono emersi tre singoli, protagonisti delle scelte del mister, incappati in una prestazione da mettere da parte in fretta, subito contro la Sampdoria.

Le tre scelte che hanno tradito Spalletti

Amir Rrahmani : reduce da un infortunio lo scorso 9 ottobre, il percorso di recupero del kossovaro prevedeva esattamente ciò che è successo. Ovvero ritiro in Turchia , lavoro a parte, nessun rischio contro Antalyaspor-Crystal Palace-Villarreal-Lille , prove generali con la Juve Stabia . Fisicamente provato dal duello con Dzeko , l’errore sul gol certifica la fatica.



: reduce da un infortunio lo scorso 9 ottobre, il percorso di recupero del kossovaro prevedeva esattamente ciò che è successo. Ovvero ritiro in , lavoro a parte, nessun rischio contro , prove generali con la . Fisicamente provato dal duello con , l’errore sul gol certifica la fatica. Stanislav Lobotka : aggredito dal centrocampo nerazzurro, è risultato solo il quarto giocatore col maggior numero di passaggi riusciti (dietro Kim , Rrahmani e Olivera ). Quando viene bloccato, tende ad appannarsi ancor di più se non aiutato dai compagni di reparto. Anche lui fisicamente non al top, ma l’avevamo visto già durante le amichevoli.



: aggredito dal centrocampo nerazzurro, è risultato solo il quarto giocatore col maggior numero di passaggi riusciti (dietro , e ). Quando viene bloccato, tende ad appannarsi ancor di più se non aiutato dai compagni di reparto. Anche lui fisicamente non al top, ma l’avevamo visto già durante le amichevoli. André Frank Zambo Anguissa: reduce dal Mondiale, sembrava poter rimanere in panchina almeno dall’inizio. Se inizialmente è stato utile nell’alternarsi con Zielinski nell’avanzare oltre la linea dei centrocampisti nerazzurri, col passare del tempo ha palesato una condizione peggiore rispetto a due subentranti come Elmas e Ndombele. La poca reattività sulla rimessa laterale e sul movimento di Mkhitaryan conferma una prova sottotono.

