Le 10 cose che non sapevi su Andrea Petagna: dal ristorante con Sfera Ebbasta ai parastinchi di Batman, la storia del bomber con la passione del rap e del pugilato

1 - Cresciuto nel Milan di Ibrahimovic, il suo mito dell'adolescenza

2 - Sui parastinchi ha Batman, il suo supereroe preferito

3 - Ascolta musica rap, tra i suoi artisti preferiti ci sono Club Dogo e Guè Pequeno

4 - Pratica boxe e d'estate si allena con un pugile professionista, ma ha anche la passione del tennis e del nuoto

5 - Fu Max Allegri a volerlo in prima squadra nel Milan

6 - Nato a Trieste, suo nonno Francesco è stato un calciatore ed allenatore in Serie A

7 - Il 16 ottobre 2019 ha aperto, insieme al rapper Sfera Ebbasta, un ristorante salutista

8 - Il 4 dicembre 2012, a 17 anni, fa il suo debutto da professionista, in occasione del match valevole per la fase a gironi della Champions League perso per 1-0 a San Siro contro lo Zenit San Pietroburgo. Il calciatore triestino subentra al 91º minuto a Bojan Krki?

9 - Esordisce in Serie A il 24 agosto 2013, a 18 anni, nel corso della prima partita di campionato persa per 2-1 in casa del Verona.

10 - Il 20 marzo 2017, in seguito all'infortunio di Manolo Gabbiadini, riceve la prima convocazione nella nazionale maggiore, dal C.T. Ventura, in occasione della partita di qualificazione al Mondiale 2018 contro l'Albania. Il 28 marzo 2017, a 21 anni, fa il suo debutto nella Nazionale maggiore sostituendo Éder nel secondo tempo della partita amichevole vinta 2-1 contro l'Olanda ad Amsterdam.