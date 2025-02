Lautaro squalificato per bestemmie? La risposta ironica di Tancredi Palmeri | FOTO

"Viste le ridicole prese di posizione per squalificare Lautaro per bestemmie che non sono state dette, visto che dal labiale non si capisce proprio nulla e non si capisce nemmeno se sta parlando in italiano, a questo punto squalifichiamo anche Inzaghi per nudità in luogo pubblico"; è questa la risposta di Tancredi Palmeri via X riportando la notizia di un piccolo imprevisto avvenuto al tecnico dell'Inter: gli si sono rotti i pantaloni durante Juve-Inter.

Strappati durante un movimento a bordocampo. Questa la sua risposta a chi ha chiesto la squalifica di Lautaro anche per Napoli-Inter.