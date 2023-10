La storia mai raccontata: quella volta che il Napoli venne diviso in due | VIDEO ep. 2

Ci eravamo lasciati l'ultima volta con il "rumor" che il Napoli si sarebbe diviso in due. In realtà il Naples continuò a giocare con gli stessi giocatori e anzi, divenne la squadra campana con il maggior numero di vittorie. Scavando tra i documenti e le testimonianze siamo riusciti a ricostruire alcuni tra i match più importanti. Tutto continuò ad andare per il verso giusto per qualche anno finché...

Aiutati ancora una volta dal Notaio Alessandro Zampaglione, discendente diretto della famiglia fondatrice del Naples, immergetevi in questa produzione esclusiva targata CalcioNapoli24.

Ecco il secondo episodio di "Napoli - La storia mai raccontata".