Napoli Calcio - Enessimo e doveroso omaggio della SSC Napoli sui social al mister Sinisa Mihajlovic scomparso in queste ore dopo una lunga malattia. La società azzurra, questa volta, ha ricordato il tecnico con uno storico gol su punizione proprio a Fuorigrotta per 1-1 finale nella stagione 96/97. Clicca sul play per vedere.