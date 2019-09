Nelle ultime ore sta circolando sui social network un video che riguarda Miralem Pjanic durante Juve-Napoli di sabato sera. Il centrocampista bosniaco ha dato una manata a palla lontana a Dries Mertens, senza venire sanzionato dall'arbitro. In molti hanno commentato duramente questo episodio: "In campo può fareciò che vuole, è immune!". Clicca su play per guardare il video: