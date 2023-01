Ultimisisme Calcio Napoli - Entra ufficialmente nel vivo Napoli-Juventus in programma domani al Maradona. La squadra bianconera, infatti, è appena arrivata all'hotel Britannique dove risiede solitamente in città in occasione dei vari incroci e - come di consueto - è stata accolta con un'accoglienza di fuoco da parte dei napoletani. Presenti una 50ina di tifosi bianconeri in occasione dell'arrivo. Clicca sul play in basso per vedere.