La quota 100 di Conte: 28 giocatori titolari, e solo otto volte nessun cambio tra due partite

Domanda, non difficile ma bisogna saper far di conto: quanti cambi di formazione ha dovuto fare Antonio Conte durante la stagione nelle 39 partite stagionali giocate? Un attimo per pensarci: una marea. Un secondo in più per leggere il dato: 100. In media, poco più di due e mezzo a partita. Con un massimo di otto in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia con il Cagliari.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Di queste 39 partite stagionali, in otto occasioni sono state schierate consecutivamente le stesse formazioni.

Un poker tra Supercoppa e Lazio, il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.

Le altre? In quattro occasioni si è avuto lo stesso identico undici da una partita a quella successiva:

Tra la terza e la quarta partita stagionale, Fiorentina e Manchester City : il 4-1-4-1 con Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo , Beukema , Buongiorno , Spinazzola ; Lobotka , Politano , Anguissa , McTominay , De Bruyne ; Hojlund .



e : il 4-1-4-1 con ; , , , ; , , , , ; . Tra la quattordicesima e la quindicesima, Eintracht e Bologna : 4-3-3 con Milinkovic-Savic , Di Lorenzo , Rrahmani , Buongiorno , Gutierrez ; Anguissa , Lobotka , McTominay ; Politano , Hojlund , Elmas .



e : 4-3-3 con , , , , ; , , ; , , . Tra diciassettesima e diciottesima, Qarabag e Roma : 3-4-3 con Milinkovic-Savic ; Beukema , Rrahmani , Buongiorno ; Di Lorenzo , Lobotka , McTominay , Olivera ; Neres , Højlund , Lang .



e : 3-4-3 con ; , , ; , , , ; , , . Tra ventesima e ventunesima, Juventus e Benfica: 3-4-3 con Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Højlund, Lang.

Dopo queste, il nulla. Tra infortuni, tanti, e squalifiche varie, Antonio Conte non ha mai potuto avere una identica formazione da schierare partita dopo partita. Il “blocco” più stabile della stagione? Quello formato da Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Hojlund. E quattro di questi sei sono out, per intenderci, sui 28 giocatori diversi schierati titolari.

Dall’analisi delle 39 formazioni emerge una chiara differenza di stabilità tra i reparti. Escludendo i due portieri, in difesa la rotazione ha coinvolto quattro principali interpreti, ovvero Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno e Beukema; in mezzo al campo sei giocatori impiegati ma, visti gli infortuni, la coppia Lobotka–McTominay è rimasta quasi intoccabile; sulle corsie esterne si sono intercambiati cinque giocatori. Il reparto più instabile? L’attacco, con otto giocatori alternati e al centro Rasmus Hojlund si è imposto come riferimento più stabile visto il ko di Lukaku e l’impalpabilità di Lucca.

Considerando le presenze come indicatore dei minuti, l’undici “tipo” della stagione è il seguente:

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Spinazzola; Lobotka, McTominay; Politano, Elmas, Neres; Hojlund

È la formazione che aveva in mente Antonio Conte ad inizio stagione? Certo che no, ma dà l’idea delle peripezie e delle tante assenze che ha dovuto affrontare il Napoli quest’anno.

Il giocatore strutturalmente più insostituibile? Giovanni Di Lorenzo, impiegato da terzino a quattro, da braccetto e da quinto nella difesa a tre, rimasto titolare in tutte le fasi della stagione, senza un vero sostituto naturale nel suo ruolo, il che ne aumenta il peso specifico e anche il peso della sua assenza.

Insomma, Antonio Conte e la sua personale quota 100, che però già domani aumenterà e scollinerà la terza cifra tonda, vista l’assenza sicura di Lobotka. Di seguito l’elenco di tutte le formazioni utilizzate da Conte nelle 39 partite stagionali, con in grassetto le novità partita dopo partita.

Sassuolo-Napoli

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Napoli-Cagliari (numero di giocatori diversi rispetto alla gara precedente: 1)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Fiorentina-Napoli (novità: 4)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Manchester City-Napoli (novità: 0)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Napoli-Pisa (novità: 3)

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Milan-Napoli (novità: 5)

Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund

Napoli-Sporting (novità: 3)

Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund

Napoli-Genoa (novità: 3)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Torino-Napoli (novità: 3)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca

PSV Eindhoven-Napoli (novità: 4)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, De Bruyne; Lucca

Napoli-Inter (novità: 2)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, De Bruyne; Neres

Lecce-Napoli (novità: 4)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang

Napoli-Como (novità: 5)

Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Napoli-Eintracht Francoforte (novità: 3)

Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas

Bologna-Napoli (novità: 0)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas

Napoli-Atalanta (novità: 3)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Højlund, Lang

Napoli-Qarabag (novità: 1)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Højlund, Lang

Roma-Napoli (novità: 0)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo; Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang

Napoli-Cagliari, ottavi di finale Coppa Italia (novità: 8)

Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino

Napoli-Juventus (novità: 7)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang

Benfica-Napoli (novità: 0)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang

Udinese-Napoli (novità: 1)

Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang

Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana (novità: 3)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.

Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana (novità: 0)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas

Cremonese-Napoli (novità: 0)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas

Lazio-Napoli (novità: 0)

Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Neres, Hojlund, Elmas

Napoli-Hellas Verona (novità: 3)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Hojlund, Elmas

Inter-Napoli (novità: 3)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas

Napoli-Parma (novità: 4)

Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Lang

Napoli-Sassuolo (novità: 5)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas

Copenaghen-Napoli (novità: 2)

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas

Juventus-Napoli (novità: 1)

Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas

Napoli-Chelsea (novità: 1)

Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Hojlund, Elmas

Napoli-Fiorentina (novità: 1)

Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas

Genoa-Napoli (novità: 1)

Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas

Napoli-Como, quarti di finale Coppa Italia (novità: 6)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Hojlund, Giovane

Napoli-Roma (novità: 4)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Politano

Atalanta-Napoli (novità: 3)

Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Hojlund, Alisson Santos

Hellas Verona-Napoli (novità: 3)