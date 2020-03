La conversione sportiva di Nicola: da tifoso della Lazio all'amore incondizionato per il Napoli, che storia! [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Ci arriva tra le segnalazioni dei tifosi nella nostra casella di posta questa storia molto inusuale di una vera e propria "conversione sportiva". Si tratta del tifoso Nicola, napoletano, da sempre tifoso della Lazio che però ha avuto appunto una "conversione" lo scorso gennaio. Il tutto sintetizzato in questo messaggio apparso su Facebook con tanto di foto in cui è possibile vedere come abbia voluto anche modificare un tatuaggio dedicato alla Lazio dopo questa conversione. Ecco il messaggio del tifoso Nicola:

"Martedì 21 gennaio sono andato al San Paolo a vedere Napoli-Lazio. Il 26 gennaio sono andato all'Olimpico per il derby e mi è successa una cosa che non pensavo che potesse mai succedere. A Roma infatti non sentive più l'emozione che provavo a vedere la Lazio, e mi sono reso conto che li non era il mio posto. Mi sentivo spaesato, in mezzo a gente che con me non ha niente a che fare. Volevo solo andare via da lì. Nella mia mente pensavo e ripensavo all'emozoine che mi ha dato il San Paolo. Come un fulmine a ciel sereno mi ha colpito. Quando sento "un giorno all'improvviso" i battiti del mio cuore aumentano a 1000. La mia testa e il mio cuore mi dicono di lasciarmi andare e fare quello che mi fa stare bene. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te!".