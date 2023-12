L'errore di comunicazione di Walter Mazzarri

Ultimissime Calcio Napoli - Termina la partita di Coppa Italia Napoli-Frosinone, 0-4 allo stadio Maradona, e Walter Mazzarri in conferenza stampa inciampa in un errore di comunicazione marchiano ma al tempo stesso anche grave.

"La condizione fisica? Paradossalmente chi ha giocato meno ha fatto bene come per esempio Demme che mi hanno detto che non gioca mai. Chi di solito gioca titolare deve abituarsi forse ad entrare meglio, questo è quello che emerge dalla partita di questa sera. Poi sulla condizione non c'è tempo per intervenire. Se avessimo avuto una settimana libera si poteva pensare ad un richiamo. Ora si gioca sempre e si deve pensare a ritrovare la brillantezza"