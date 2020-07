Notizie Calcio Napoli - Napoli-Sassuolo 2-0, vi proponiamo di seguito il classico editoriale di Umberto Chiariello in diretta a Canale 21. "Questo Napoli è scoppiato, il secondo tempo è stato decente e indecoroso. Il mistero Lozano si infittisce: non ha giocato nemmeno in un minuto in una partita che non valeva niente. O il ragazzo è stato già venduto, oppure è pieno autolesionismo", riferisce il collega. Clicca sul play in basso.