Juve Stabia, brutta sconfitta per le Vespe per 4-2 al “Monterisi” di Cerignola

Audace Cerignola-Juve Stabia: le Vespe alla ricerca dell’ottavo risultato utile consecutivo e per consolidare il quarto posto in classifica.

I TEMI DI CERIGNOLA-JUVE STABIA.

Partita molto importante per la classifica quella che si disputa allo stadio “Monterisi” di Cerignola tra i pugliesi guidati da Michele Pazienza e la Juve Stabia.

Il Cerignola di mister Pazienza, ottimo centrocampista del Napoli di Walter Mazzarri dal 2008 al 2011, è stata una delle rivelazioni del Girone C di Lega Pro dopo la vittoria del campionato nel Girone H di Serie D dello scorso anno.

Squadra molto ben organizzata tatticamente con il modulo tattico 3-5-2 da sempre utilizzato da mister Pazienza, il Cerignola ha probabilmente nella difesa il suo punto forte che comunque mancherà di Blondett squalificato ma anche in attacco ci sono individualità da non trascurare.

Su tutti la rivelazione Malcore, autore di 7 reti fino a questo punto mentre hanno deluso le aspettative gli altri attaccanti, Neglia autore di 2 gol, D’Andrea 3 reti e D’Ausilio finora a secco che avevano caratterizzato l’ultima sessione di calciomercato per il Cerignola.

Di fronte ci sarà la Juve Stabia di mister Colucci che ha dei numeri stratosferici per ciò che concerne la fase difensiva e che cercherà di cogliere proprio a Cerignola l’ottavo risultato utile consecutivo prima di chiudere con la Gelbison al “Menti” l’anno solare 2022.

7 clean-sheet consecutivi che fanno nel complesso 11 su 18 gare (record assoluto per la Juve Stabia negli ultimi 20 anni); 645 minuti di imbattibilità per Barosi che attacca il record storico assoluto di Branduani che nel 2018-2019 di 914 minuti (dal gol di Partipilo al 13° di Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1 al gol di Pugliese al 27° di Juve Stabia-Cavese 2-2).

Sono numeri importanti che fanno della fase difensiva della Juve Stabia una delle migliori dei tre gironi di Serie C, inferiore solo al Catanzaro che di gol finora ne ha subiti solo 7 da autentica dominatrice del campionato.

La gara sarà diretta dal sig. Abdoulaye DIOP della sezione di Treviglio. Diop che è al suo secondo campionato in Serie C sarà coadiuvato da Vittorio CONSONNI della sezione di Treviglio, assistente numero uno; Michele DECORATO della sezione di Cosenza, assistente numero due; Davide DI MARCO della sezione di Ciampino, quarto ufficiale.

FORMAZIONI UFFICIALI AUDACE CERIGNOLA-JUVE STABIA.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Coccia, Ligi, Capomaggio; Achik, Tascone (D’Ausilio dal 38° s.t.), Langella, Sainz-Maza (Ruggiero dal 26° s.t.), Russo; Malcore, D’Andrea (Gonnelli dal 38° s.t.).

A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, D’Ausilio, Neglia, Botta, Gonnelli, Ruggiero, Basile, Giofrè, Signorile.

Allenatore: sig. Michele Pazienza.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni (Gerbo dal 33° s.t.), Altobelli, Caldore (Della Pietra dal 46° s.t.), Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco (Santos dal 20° s.t.), Ricci; Silipo (Guarracino dal 20° s.t.), Zigoni, Pandolfi (D’Agostino dal 20° s.t.).

A disposizione: Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Carbone, Gerbo, Maselli, Cinaglia, Guarracino, Della Pietra, Picardi, D’Agostino, Vimercati, Peluso, Santos.

Allenatore: sig. Leonardo Colucci.

Spettatori: 3.000 circa

Angoli: 3-5

Ammoniti: 16° Mignanelli (J), 35° Ligi (C), 47° Achik (C), 28° s.t. Scaccabarozzi (J), 41° s.t. Altobelli (J).

Espulsi: 13° Maselli (J).

PRIMO TEMPO AUDACE CERIGNOLA-JUVE STABIA.

13° Subito gol del Cerignola: lancio dalle retrovie che trova al centro Malcore che stoppa di petto e non di mano come reclamavano gli stabiesi e con un gran bel destro batte Barosi dal limite. Termina così l’imbattibilità di Barosi che durava da 658 minuti. Nell’occasione viene espulso Maselli dalla panchina per proteste.

15° Colpo di testa di D’Andrea su punizione battuta dalla destra e parata di Barosi.

16° Ammonito Mignanelli per fallo su D’Andrea. il terzino sinistro della Juve Stabia salterà per squalifica il prossimo turno con la Gelbison.

21° Va al tiro Pandolfi dal limite per la Juve Stabia dopo essersi liberato bene ma la palla va alta sulla traversa.

35° Ammonito Ligi per fallo su Silipo che si stava involando in area di rigore.

36° Sulla punizione susseguente traversa piena all’incrocio dei pali colpita da Scaccabarozzi. Sulla ribattuta Altobelli manda la sfera altissima.

46° Occasionissima per il Cerignola nel primo minuto del recupero. Tacco di Caldore, migliore in campo, e occasionissima per D’Andrea che a due passi da Barosi si fa ipnotizzare e il portiere gialloblè sventa un gol fatto.

47° Ammonito Achik per il Cerignola.

47° Finisce il primo tempo con il vantaggio del Cerignola per 1-0. Pugliesi che si sono fatti preferire in quanto ad approccio e ad atteggiamento mostrati in campo rispetto ad una Juve Stabia molle e poco propositiva nel primo tempo.

SECONDO TEMPO AUDACE CERIGNOLA-JUVE STABIA.

2° Azione clamorosa fallita dalla Juve Stabia: Silipo lancia a rete Pandolfi che liscia clamorosamente la sfera favorendo l’intervento di Saracco.

8° Achik lanciato a rete entra in area dalla destra e va al tiro ma Barosi respinge con i pugni.

14° Juve Stabia vicinissima al pareggio: cross di Caldore dalla sinistra e Ricci colpisce il palo.

15° Raddoppio del Cerignola: azione di rimessa dei pugliesi. Ingenuità di Silipo sugli sviluppi di un angolo. Contropiede si Achik che serve a sinistra Sainz-Maza che in area gonfia la rete sul palo lontano battendo Barosi.

19° Palo di Berardocco su tiro dal limite: è il terzo palo della giornata per le Vespe.

20° Terzo gol del Cerignola: ancora azione di rimessa dei pugliesi con Berardocco che cincischia su un pallone in area e da via libera a D’Andrea che segna indisturbato va in gol.

22° Gol della Juve Stabia: cross dalla sinistra di Mignanelli e Zigoni ci arriva di testa a deviare in rete.

28° Ammonito Scaccabarozzi per la Juve Stabia.

34° Raddoppio della Juve Stabia con Santos che in rovesciata mette dentro un bellissimo gol su colpo di testa di Caldore in area.

36° Cross di Guarracino e Zigoni per pochissimo non arriva alla deviazione vincente.

41° Ammonito Altobelli per la Juve Stabia.

44° Tiro di Santos dal limite con la palla che viene parata da Saracco.

47° Il Cerignola chiude i conti con Achik a coronamento dell’ennesima azione di rimessa in cui la Juve Stabia non si fa trovare pronta. E’ 4-2 per i pugliesi.

Al termine del match hanno rilasciato dichiarazioni in sala stampa i due tecnici: mister Michele Pazienza per il Cerignola e mister Leonardo Colucci per la Juve Stabia.

Pazienza: “Sarebbe stato uno spreco arrivare al pareggio. A Latina avevamo peccato nell’ atteggiamento. Abbiamo vinto contro una Juve Stabia ben organizzata e allenata da un ottimo tecnico. C’è stata supremazia nel primo tempo e ad inizio secondo tempo quando i miei centrocampista sono stati encomiabili. Quando vado ad analizzare le gare precedentemente ero rammaricato perchè la squadra cercava di giocare e mettere in difficoltà gli avversari ma alla fine i ragazzi oggi hanno raccolto i frutti. Ma ci sarà da lavorare ancora. Nel girone di ritorno inizierà un nuovo campionato. Malcore è un giocatore importante per noi. Oggi la differenza l’ha fatta questo ragazzo perché Malcore oltre a determinare aiuta anche la squadra”.

Colucci: “Ho detto ai ragazzi di alzare la testa. E’ un peccato perché sul 3-2 si poteva fare anche il 3-3. Ho visto una squadra lenta ma il primo gol è stato favorito da un gol di mano. Mi dispiace per l’espulsione di Maselli perché il ragazzo non aveva fatto niente. Chiederò ai ragazzi cosa non è andato oggi. Avevo preparato la gara uguale alle altre. Magari ogni tanto viene meno l’atteggiamento. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Ma oggi voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo preso tre pali e abbiamo avuto lo spirito di cercare il 3-3. Abbiamo una gara importante venerdì con la Gelbison e spero di recuperare le energie nervose”.