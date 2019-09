Gonzalo Higuain, torello indigesto. Il Pipita, alla vigilia del big match con l'Atlético Madrid per l'esordio in Champions, è infatti apparso piuttosto nervoso in allenamento. Tant'è che dopo aver perso la sfida tra i bianconeri, senza riuscire a intercettare il pallone, ha prima scalciato il un preparatore lì presente e dopo se la prende anche con i tabelloni pubblicitari a due passi. Clicca sul play in basso per vedere.