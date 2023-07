Notizie Calcio Napoli - Bagno di folla per Juan Jesus! Il difensore brasiliano del Napoli è stato il primo calciatore - insieme ad Alessandro Zanoli - a partecipare alla tradizionale sessione di autografi con i tifosi a Dimaro, nel ritiro SSC Napoli in Trentino Alto Adige. Sentite come lo chiamano i tifosi, che gli urlano "BatJuan", il soprannome di Juan Jesus preso da Batman che piace tantissimo ai napoletani.