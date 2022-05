Napoli Calcio - Ezequiel Ivan Lavezzi ritorna allo stadio Maradona - al suo tempo ancora San Paolo - a distanza di anni. E' successo poco fa per l’evento Joseph Capriati & Friends dove il Pocho sarà tra gli ospiti d'eccezione. Grande emozione tra i tifosi azzuri per la sfilata del talento argentino che proprio su quel terreno di gioco ha fatto innamorare per tanti anni. Clicca sul play in basso per vedere le immagini.