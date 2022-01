Napoli Calcio - "Volevo salutare tutti i giocatori del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura e volevo ringraziare la società. Ci vediamo a luglio. All for one". Si è presentato così Lorenzo Insigne nel video messaggio divulgato tramite i canali del Toronto. Non è sfuggito però un dettaglio ai più attenti: alcuni commenti in napoletano in sottofondo a fine video dopo l'applauso generale. Clicca sul play in basso.