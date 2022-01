Insigne-Toronto, ecco dov'era ADL durante la firma del capitano

Calciomercato Napoli - E' solo questione di tempo ormai: dopo 18 anni, è agli sgoccioli la storia d’amore tra Lorenzo Insigne e la SSC Napoli. Il capitano saluterà al termine della stagione e volerà dritto a Toronto per quella che probabilmente sarà l'ultimissima esperienza della sua carriera. Una distanza abissale tra l'attaccante e il presidente Aurelio De Laurentiis. Una lontananza anche nei fatti, nel giorno della firma: mentre il 24 era a Roma per la firma e i brindisi, il patron era a Dimaro probabilmente per riconfermare gli accordi commerciali in vista dle ritiro estivo.