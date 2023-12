Notizie Calcio- Fuorionda imbarazzante ieri a SkySport durante la conferenza stampa di José Mourinho dopo Bologna-Roma finita 2-0 per i padroni di casa che occupano ora il 4° posto. A una domanda dell'inviato Angelo Mangiante che apre prima con una serie di elogi rivolti al tecnico, una voce dallo studio "Non ha bisogno di sentirsi di dire queste leccate di c***...". Clicca sul play in basso per vedere.