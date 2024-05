Il pacchetto Conte: prendi uno, anzi di più. Nello staff collaboratori da oltre un decennio

Calciomercato Napoli - Antonio Conte sì, Antonio Conte no. Fosse sì, con quale staff? È chiaro che Aurelio De Laurentiis dovrà affrontare una spesa non solo per il nuovo allenatore del Napoli, ma anche per il suo staff. E quello di Conte è abbastanza numeroso, a partire dal team manager Gabriele Oriali, leggenda dell’Inter e con Conte dai tempi della Nazionale.

il vice Cristian Stellini

il fratello match analyst Gianluca Conte

i due preparatori atletici Costantino Coratti e Stefano Bruno

Lo staff è un punto di riferimento per Antonio Conte, che negli anni ha formato il suo team di collaboratori: ad esempio Costantino Coratti, collaboratore della preparazione atletica, è con Conte dal 2013-2014, ai tempi della Juventus. Suo fratello Gianluca, match analyst, gli è al fianco dai tempi del Bari nel 2009. Stefano Bruno, invece, è con Conte dal 2020-2021 in casa Inter: si occupa del lavoro di recupero degli infortunati. Infine c’è Cristian Stellini, ex difensore del Bari con Antonio Conte in panchina nel 2007. Da quel momento il rapporto ha portato Stellini ad essere collaboratore tecnico al Siena 2010-2011 e alla Juventus 2011-2012, prima di ritrovare Conte nel 2019 all’Inter: da lì un quinquennio tra i nerazzurri ed il Tottenham.

Scegliere Antonio Conte significherebbe, per De Laurentiis, mettere assieme anche l’intero pacchetto di collaboratori, a cui aggiungere un preparatore dei portieri: nel Napoli c’è Alejandro Rosalen, dal 2021 in azzurro con Spalletti e con il trittico Garcia-Mazzarri-Calzona.