Il Napoli post-scudetto è crollato, i numeri sono impietosi

Ultime notizie Napoli - Il Napoli non è più quello dello scorso anno, e l’ultima settimana fortunatamente lo ha confermato. Sono ricordi, nulla più. Ma il rendimento post-scudetto è preoccupante ruolo per ruolo, i numeri lo confermano.

Il Napoli post-scudetto è crollato

Il Napoli ha 27 punti in classifica, ha vinto 8 partite, ne ha pareggiate 3, ne ha perse 6. Segnano 28 gol e subendone 21. Rispetto alla scorsa stagione, il Napoli ha ben 20 punti in meno, ha vinto 7 volte di meno, pareggiato una gara in più, perso 5 ulteriori match. Ed il confronto tra gol fatti e subiti è impietoso: -16 gol fatti, +7 gol subiti. Dal +30 di differenza reti si è sceso solo ad un semplice +7. Sembrava così vicino il ricordo dello scudetto, è già nell’olimpo di ricordi la realtà è chiarissima.