Il Napoli in trasferta non solo non segna, non tira. Porta inquadrata ogni 56 minuti

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha dimenticato come si segna, dopo 372 gol nell'ultimo lustro di Serie A. E già questa cosa dovrebbe far ridere, mentre la si legge. Invece no, non porta a reazioni del genere. Il sorriso, al massimo, è di quelli tirati, che lasciano trasparire un sottile ma concreto nervosismo.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Da quando Walter Mazzarri si è seduto in panchina per provare a risollevare le sorti di un Napoli decadente, sono venute meno le fondamenta. Soprattutto fuori casa, perchè lontano da quel Maradona, che ad inizio stagione sembrava un tabù, il Napoli non segna in Serie A dal 25 novembre. 79 giorni, oggi, che gli azzurri non esultano: Eljif Elmas, messo con modi astrusi alla porta, guardacaso proprio al minuto 79.

Il Napoli non segna più, e lontano dal Maradona perde efficacia nel trovare lo specchio della porta: nelle ultime cinque trasferte (Juventus, Roma, Torino, Lazio, Milan) i tiri nello specchio sono stati soltanto otto, a fronte di 47 conclusioni tentate. La percentuale è del 17%, una conclusione ogni 56 minuti nelle ultime cinque, fa impallidire.

Atalanta : 4 in porta, 11 totali

: 4 in porta, 11 totali Juventus : 1 in porta, 13 totali

: 1 in porta, 13 totali Roma : 2 in porta, 7 totali

: 2 in porta, 7 totali Torino : 3 in porta, 10 totali

: 3 in porta, 10 totali Lazio : 0 in porta, 5 totali

: 0 in porta, 5 totali Milan: 2 in porta, 12 totali

Guardando le partite giocate al Maradona, in cui il Napoli ha totalizzato quattro gol, due rigori ed un’autorete, i dati sono molto diversi:

Inter : 4 in porta, 15 totali

: 4 in porta, 15 totali Cagliari (2 gol): 5 in porta, 21 totali

(2 gol): 5 in porta, 21 totali Monza : 9 in porta, 25 totali

: 9 in porta, 25 totali Salernitana (2 gol, 1 rigore): 7 in porta, 19 totali

(2 gol, 1 rigore): 7 in porta, 19 totali Verona (2 gol, 1 autorete): 7 in porta, 19 totali

Siamo a 32 conclusioni nello specchio su 99, il 32,3% di precisione con un gol ogni 75 minuti ed una conclusione nello specchio ogni 14 minuti.

Al netto della difficoltà dell’avversario, che incide eccome, il Napoli di Walter Mazzarri in casa arriva al tiro più del doppio che in trasferta, quasi raddoppiando la percentuale di conclusioni dirette verso lo specchio dell’avversario. Sui 379 tiri totali in Serie A del Napoli, con Mazzarri ne sono arrivati 146 in 11 partite; con Garcia 233 in 12. Le assenze avranno influito, così come la scelta di giocare con schemi tattici che prediligono maggiore attenzione al non prenderle, più che a segnare. Il fatto è che stride terribilmente con il reparto offensivo del Napoli, con quei nomi, con quel talento, con quei soldi spesi e con un rendimento insufficiente.