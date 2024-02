Il Napoli ha male di scontri diretti: in top 10 è ultimo (e per la Champions mica va meglio)

Ultime notizie Napoli - Il rendimento del Napoli, quest’anno, è da dimenticare. Quelle cose che attendi solo la fine della stagione, e chi se ne frega della Champions League. Prima termina l’annata sportiva, prima ce la si può mettere alle spalle.

Dei 35 punti sommati finora, il Napoli è stato capace di metterne assieme soltanto 6 - leggere bene: sei - contro la parte sinistra della classifica. Inter, Milan, Juventus, Bologna, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Roma e Torino. In undici partite, solo sei punti per una media di 0,55. Altro che ritmo scudetto. Sei punti e solo sei gol in una vittoria, tre pareggi e sette sconfitte.

Classifica Serie A top 10

Inter 32 (12 partite giocate) Milan 23 (12) Juventus 21 (10) Bologna 16 (10) Lazio 14 (11) Fiorentina 13 (10) Atalanta 8 (10) Roma 7 (11) Torino 7 (9) Napoli 6 (11)

Uno dei tanti punti deboli di questo Napoli è anche l’inabilità a riuscire ad ottenere punti negli scontri diretti con le avversarie per il quarto posto, volendo restringere il campo a Lazio, Fiorentina, Bologna, Roma e Atalanta. I punti, in questo caso, sono 5 in 6 partite con soli 4 gol fatti.

Classifica Serie A lotta Champions

Lazio 11 punti (7 partite giocate) Fiorentina 10 (5) Bologna 10 (5) Roma 6 (5) Napoli 5 (6) Atalanta 4 (6)

I numeri sono freddi, ma la realtà che rappresentano non può che rendere più calda la situazione del Napoli. Perchè se è vero che i campionati si vincono con le squadre della parte destra della classifica, altrimenti ci si gioca tutto negli scontri diretti, mettere assieme il 17% dei punti complessivi contro le nove squadre di riferimento certo non aiuta ad arrivare in Champions League.