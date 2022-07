Napoli Calcio - Grosso entusiasmo a Dimaro dove la squadra di Luciano Spalletti è appena arrivata per l'inizio dell'ennesimo ritiro in Trentino. Sarà il primo senza Lorenzo Insigne, bandiera assoluta del Napoli in questi anni, ma nonostante tutto non è mancato comunque il calore e la passione. Alessandro Zanoli, intanto, si è subito concesso ai tifosi azzurri. Clicca sul play in basso per vedere.