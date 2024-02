Il rischio dell’emergenza continua, a 3 e a 4

Calciomercato Napoli - Sarà difesa a tre? Sarà difesa a quattro? Gli ultimi quattro mesi di stagione saranno pieni di questo dubbio di formazione, con Walter Mazzarri pronto a scegliere di volta in volta, a seconda degli uomini a disposizione, infortuni e squalifiche permettendo.

Vista l’attuale linea schierata, c’è però da fare un appunto sugli uomini a disposizione. Complici i problemi relativi alla lista per la Serie A (e per la Champions League), il reparto difensivo prevede i seguenti giocatori.

Difesa a 4

Terzino destro : Di Lorenzo, Mazzocchi

: Di Lorenzo, Mazzocchi Terzino sinistro : Mario Rui, Olivera, Mazzocchi (adattabili in caso di emergenza: Natan)

: Mario Rui, Olivera, Mazzocchi (adattabili in caso di emergenza: Natan) Centrali: Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard, Natan (adattabili in caso di emergenza: Di Lorenzo, Dendoncker)

Difesa a 3

Centrodestra : Ostigard (adattabile Di Lorenzo, Dendoncker)

: Ostigard (adattabile Di Lorenzo, Dendoncker) Centrali : Rrahmani (adattabile Dendoncker)

: Rrahmani (adattabile Dendoncker) Centrosinistra : Juan Jesus, Natan

: Juan Jesus, Natan Esterno destro : Di Lorenzo, Mazzocchi

: Di Lorenzo, Mazzocchi Esterno sinistro: Mario Rui, Olivera, Mazzocchi

A prescindere dalla questione Nehuen Perez, legata alla mancata partenza di Leo Ostigard e soprattutto alle cifre dell’operazione con l’Udinese, il Napoli di Walter Mazzarri si ritroverà a giocare con una linea difensiva che, in caso di scelta di tre uomini, avrà soltanto quattro difensori centrali di ruolo e all’occasione l’adattamento di altri due calciatori - e relativa presenza di un solo esterno destro, Mazzocchi, con Di Lorenzo sul centrodestra. Il rischio di correre un’emergenza continua, insomma. Con una linea a quattro, invece, i problemi numerici nei singoli ruoli non ci sarebbero. Ma servirà prima ritrovare gli altri uomini nelle varie posizioni. Al momento la rotazione - con Demme fuori gioco per questioni di liste - è la seguente.

Centrocampo a 3

Mezzala destra : Anguissa, Cajuste

: Anguissa, Cajuste Centrale : Lobotka, Dendoncker

: Lobotka, Dendoncker Mezzala sinistra: Zielinski, Traoré

Centrocampo a 4

Centrale destro : Anguissa, Cajuste, Dendoncker

: Anguissa, Cajuste, Dendoncker Centrale sinistro : Lobotka, Zielinski

: Lobotka, Zielinski Centrocampista avanzato in caso di 3-4-2-1: Zielinski, Traoré, Lindstrom

L’idea di schierarsi con una linea di tre difensori, nelle ultime tre partite, ha portato il Napoli a subire soltanto un gol. Ma l’assenza di una nuova aggiunta in difesa nel mercato di gennaio espone Mazzarri all’eventualità di trovarsi costantemente in difficoltà nel gioco delle coppie. Un rischio calcolato, a bilancio e nelle liste.