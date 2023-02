Il lusso del Napoli: poter andare in letargo un mese e mezzo e risvegliarsi ancora primo

Il letargo è un comportamento caratteristico di alcuni mammiferi e rettili che durante la stagione fredda riducono le proprie funzioni vitali e rimangono in stato di quiescenza.

La definizione si potrebbe anche applicare al Napoli, reduce dal vantaggio più largo della storia della Serie A sulla seconda in classifica: i quindici punti sono un sogno erotico, come ha cantato Levante al Festival di Sanremo.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Il dominio del Napoli di Spalletti, coadiuvato dal resto della Serie A che gioca ad aver paura nel ricoprire il ruolo di possibile inseguitrice, fa spavento. Non solo dal rendimento della squadra di Spalletti, il secondi migliore della storia per punti raccolti - solo la Juventus 2018/19 (60) ha fatto meglio in 22 partite -, si può racchiudere in un dato abbastanza semplice.

Tecnicamente, il Napoli in campionato potrebbe anche andare in letargo da qui alla prossima sosta per le nazionali: il primo posto è garantito per altre cinque partite fino alla ventisettesima giornata, Torino-Napoli il 19 marzo. E non sarebbe in pericolo fino al 2 aprile, giorno di Napoli-Milan: soltanto allora, tra 46 giorni, il dominio degli azzurri potrebbe non essere più tale. Almeno altre sei settimane e mezzo in cima alla classifica, roba da poter andare in letargo: ‘night, night’, alla maniera di Kvaratskhelia.

